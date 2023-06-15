蘇丹內戰2個月 戰機炸不停百姓無寧日

（法新社喀土穆14日電） 蘇丹因敵對將領爭權而陷入的毀滅性戰爭即將屆滿兩個月，交戰雙方戰火不熄，中部城市奧比德（El-Obeid）今天也遭戰機轟炸。

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4月15日以來，柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）領導的政府軍和他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的武裝準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）持續進行城市戰，首都喀土穆（Khartoum）在戰火蹂躪下面目全非。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料組」（Armed Conflict Location and Event Data Project）上月最新數據，戰事迅速蔓延各省，尤其是西部達佛（Darfur）地區。這場內戰至今已造成至少1800人死亡。

目擊者告訴法新社，政府軍今天首次空襲北柯多方省（North Kordofan）首府奧比德。戰爭爆發後，這個省份持續被快速支援部隊包圍。

軍方另指責快速支援部隊殺害西達佛省（West Darfur）省長，稱之為「殘忍行徑」。

根據聯合國旗下「國際移民組織」（International Organization for Migration），全蘇丹約有220萬人逃離家園，其中100多萬人逃離喀土穆，逃離者中，有52萬8000多人在鄰國尋求庇護。

喀土穆居民塔哈（Ahmed Taha）告訴法新社，還留在喀土穆的人已經沒有糧食、飲水和藥物。

「我們什麼都沒了，整個國家被徹底摧毀。四周儘是掉落的炸彈和子彈，蘇丹處處是災區。」

另一名喀土穆居民阿布杜拉曼（Soha Abdulrahman）則說：「兩個月來，我們受苦再受苦，都是因為這場戰爭害的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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