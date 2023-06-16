俄國頻遭攻擊 蒲亭出席聖彼得堡論壇採取嚴格維安

（法新社莫斯科16日電） 烏克蘭對於俄羅斯國土的攻擊頻傳之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在聖彼得堡出席一場國際經濟論壇，但現場行動通訊受到「空前的」維安措施切斷。

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在俄國第二大城聖彼得堡（Saint Petersburg）舉辦這場論壇的主辦單位俄羅斯會展基金會（Roskongress Foundation）稍早表示，行動網路業者提供的網路通訊將被封鎖。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「使用WiFi吧。」

根據聖彼得堡當地媒體Fontanka，舉辦論壇的建築物有嗅探犬巡邏，還有許多車輛排着等待安檢。

國際傳真社（Interfax News Agency）引述培斯科夫的說法指出，「這些安全措施…是前所未見的」。

培斯科夫表示：「這是正常作法。敵人明目張膽行動，不放棄造成破壞的企圖。」他還說，在這樣的情況下「保持警惕和戒備非常重要」。

俄國近幾周成為無人機攻擊目標，且受到武裝入侵、出現爆炸，莫斯科當局將這些事件歸咎於基輔的部隊所為。

聖彼得堡雖然與烏克蘭距離遙遠，但具有影響力的軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）卻在4月時，在聖彼得堡一間咖啡館被炸死。

莫斯科當局指控基輔的情報單位和俄國異議人士策畫了這起攻擊。

數周後，聖彼得堡附近的高壓電塔因爆炸損毀，俄國當局認為這是一起蓄意破壞行動。

© 2023 AFP