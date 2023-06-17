拜登演說突喊「天佑女王」 台下聽眾一頭霧水

（法新社康乃狄克州西哈特福16日電） 美國總統拜登今天出席「國家安全社區峰會」談論槍枝暴力議題，期間卻冒出一句「天佑女王啊，老兄！」（God save the queen, man!），令台下聽眾一頭霧水。

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法新社報導，拜登（Joe Biden）這句話的意思為何？指的是哪位女王？以及為何他要說這句聽起來像是英國傳統愛國口號的話？沒有人能說出個所以然。 拜登曾會晤的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）已於去年9月過世，並由她的長子查爾斯（Charles）繼位國王。

拜登稍早在美國康乃狄克州的「國家安全社區峰會」（National Safer Communities Summit）上發表一番慷慨激昂的談話，表示要讓國會加強槍枝所有權相關法律，期間他在台上突然冒出一句「天佑女王啊，老兄！」 不只台下聽眾滿頭問號，就連整天跟拜登跑行程的隨行記者團也不明所以，而他自己也在全球白宮記者群組裡傳訊息說：「你們有些人問我，他為何這麼說，我毫無頭緒。」

不久後，白宮首席副新聞秘書達爾頓（Olivia Dalton）稍微揭開謎團，她告訴記者，拜登一直在「對人群里的某人發表意見」。

然而，這位康乃狄克州的「女王」究竟是誰至今仍是個謎。

© 2023 AFP