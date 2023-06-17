烏軍欲攻擊俄羅斯煉油廠 俄國官員：擊落3架無人機

（法新社莫斯科17日電） 烏克蘭針對俄羅斯軍隊發動反攻之際，俄國官員今天表示，已摧毀3架鎖定南部邊境布揚斯克州（Bryansk）一座煉油廠的無人機。

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俄國布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）表示：「俄羅斯防空系統擊退烏克蘭武裝部隊針對諾夫濟科夫地區（Novozybkov）『德魯茲巴』（Druzhba）煉油廠的夜間攻擊。」

波戈馬茲還說：「多虧我國軍隊的專業水準…3架無人機都已被摧毀。」他沒有提到任何損失。

無人機攻擊在最近幾個月頻繁出現，基輔和莫斯科當局每周都聲稱數次擊退無人機攻勢。

在俄羅斯國土上，對於軍隊補給至關重要的石油設施，似乎是無人機攻擊的首要目標。

基輔當局一再表示要收復被俄國並吞的克里米亞半島（Crimea），當地也經常成為攻擊目標。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）15日表示，俄軍在當地擊落了9架無人機。

上個星期，一架無人機擊中俄國南部城市佛洛尼斯（Voronezh）的一棟住宅，造成2人受傷。

這是佛洛尼斯首次通報遭到無人機攻擊，這座城市擁有大約100萬人口，相較於經常通報受到襲擊的邊境地區，佛洛尼斯位於俄羅斯較為內陸的地帶。

© 2023 AFP