非洲領袖團訪澤倫斯基 籲俄烏談判終止戰爭

（法新社基輔16日電） 非洲領袖代表團今天到基輔拜訪烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並表達希望烏國能與俄羅斯進行談判，進而終止戰爭的想法。

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由於非洲飽受俄烏戰爭影響，引發糧食價格不斷上漲等問題，非洲代表團向烏克蘭表達他們的擔憂，並稱他們此行是項具「歷史意義的任務」。

他們抵達後不久，烏克蘭就偵測到俄羅斯飛彈來襲，空襲警報響遍全國。

在與澤倫斯基會談後，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，這波飛彈轟炸顯示雙方都需要停止戰爭。

他在記者會上說：「這場戰爭必須得到解決，應該透過談判回歸和平。」

他補充道：「今天發射的飛彈並未成功攔阻我們，也無法阻止我們持續呼籲讓局勢降溫。」

拉瑪佛沙說：「正因今日所見，讓我們要呼籲必須讓局勢降溫。」他在闡述和平的必要時，多次引用南非首位黑人總統曼德拉（Nelson Mandela）的話。

這次非洲代表團一行人，包括4位非洲總統，他們分別是拉瑪佛沙、塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）、尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），及擔任非洲聯盟（African Union）主席的葛摩聯邦（Comoros）總統阿濟利（Azali Assoumani）。

© 2023 AFP