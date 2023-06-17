2018年匹茲堡猶太槍擊案 美媒：美國男子遭定罪

（法新社紐約16日電） 美國媒體報導，2018年在賓州大城匹茲堡槍擊案中殺害11名猶太教徒的美國男子鮑爾斯（Robert Bowers），陪審團今天認定他被控犯下的仇恨犯罪致死等63項聯邦罪行全數成立。

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2018年10月27日，鮑爾斯在匹茲堡（Pittsburgh）的生命樹（Tree of Life）猶太會堂持槍行兇，因而被認定有罪。

根據美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司（ABC）及其他媒體報導，現年50歲的鮑爾斯被控犯下仇恨犯罪致死等63項聯邦罪行，全數被陪審團認定有罪。

如今一個陪審團將決定，鮑爾斯是否應該因為這場大規模槍擊而被判處死刑。

檢察官在庭審時表示，鮑爾斯有條理地跟蹤被害人到猶太會堂，並且近距離朝當中多人數度開槍。

檢察官還說，原是卡車司機的鮑爾斯犯案時高喊「所有猶太人都該死」。當時這場暴行令人們更加擔憂美國各地右翼極端分子及新納粹主義的勢力再起。

事發時生命樹會堂內正在舉行安息日禮拜，鮑爾斯手持一把AR-15半自動突擊步槍和3把葛洛克（Glock）手槍闖入大開殺戒，造成11人喪命、6人受傷，他當場被捕。

© 2023 AFP