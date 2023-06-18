亞美尼亞詩人馬努尚反抗納粹 將入祀法國先賢祠

（法新社巴黎18日電） 法國總統馬克宏今天指出，在第二次世界大戰期間被納粹政權處決的亞美尼亞裔詩人和共產主義戰士馬努尚將遷葬到先賢祠陵墓，進入這個備受法國民眾尊敬的歷史名人安葬地。

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巴黎先賢祠（Pantheon）葬着數十位法國歷史上的重要人物，前一位被奉入先賢祠的是演員暨民權人士約瑟芬．貝克（Josephine Baker）。

1906年出生的馬努尚（Missak Manouchian）少年時期離開土耳其移居到黎巴嫩，並於1925年以無國籍難民身分來到法國，後來在第二次世界大戰期間加入共產主義者的抵抗運動。

1943年，他率領一小群抵抗運動的外籍戰士反抗納粹德國佔領，在納粹政權佔領的法國攻擊和破壞德國軍隊。

但馬努尚於1943年底被捕，並在1944年2月21日遭納粹政權槍決。

對於馬努尚將入祀先賢祠一事，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，馬努尚「體現法國的普世價值觀，承載了我們偉大的一部分」。

他也在今天的聲明中向馬努尚的「英勇」和「沉默英雄主義」致敬。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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