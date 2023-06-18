印尼向法商泰雷斯訂購13台長程軍用雷達

（法新社巴黎18日電） 法國軍火製造商泰雷斯和印尼國營國防公司PT Len Industri今天說，印尼已向泰雷斯訂購13台長程軍用雷達，用來加強監視其龐大群島的領空。

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兩家公司在聯合聲明中說，泰雷斯（Thales）的Ground Master 400 Alpha（GM400a）雷達將使印尼軍方「受益於單一的空中圖像，當中整合了對於噴射機、飛彈到滯空直升機、無人航空載具等所有類型威脅的偵測狀況」。

這份合約橫跨好幾年，金額尚未披露。每台雷達的價格為數千萬美元。

泰雷斯國際（Thales International）總裁蘇里瑟（Pascale Sourisse）告訴法新社，GM400a是一種機動雷達，探測距離515公里，並「整合人工智慧（AI）功能來管理其收到的大量數據」。

她說，購買13台最新一代雷達，「表明該國對監測周圍空域的關注，這與印太局勢直接相關」。中國正在那裡展現其野心。

合約規定泰雷斯建造雷達和電腦系統，以處理收到的資訊。PT Len Industri負責建造將安裝這些設備的雷達站，以及雷達的某些零件。

日益加劇的地緣政治緊張局勢導致雷達市場強勁成長，蘇里瑟說，這就是為什麼泰雷斯轉變其產業組織，並在新國家和法國發展生產能力的原因。

© 2023 AFP