巴黎航空展將登場 專家預測防空系統是主角

（法新社巴黎18日電） 烏克蘭戰爭密集使用無人機和飛彈，暴露出歐洲國家的防空能力缺口，航空諮詢業者預測，在明天起登場的巴黎航空展（Paris Air Show）上，防空系統可能是主角。

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航空業者「航空動力諮詢」（AeroDynamic Advisory）總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）告訴法新社：「你們會看到很多人在談飛彈生產能力。飛彈肯定是這個產業中成長最快的市場，但製造商速度完全趕不上。」

西方國家從冷戰結束後徹底掌握天空，且在很大程度上拋棄了過去用於保衛北大西洋公約組織（NATO）部隊不受蘇聯飛機攻擊的強大防空系統。法國國會議員在最近一份報告中就示警，法國9個防空炮兵團有8個被裁撤。

但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）表示，隨着愈來愈多國家取得巡弋飛彈、短程彈道飛彈和無人機，北約國家近幾年又重新注重防空。

坎森告訴法新社：「他們已經起步，但基本上沒走多遠…我認為5年後（防空武器）數量會更多，但這幫不了烏克蘭的燃眉之急。」目前西方防空系統與防空飛彈短缺，難以因應烏克蘭的短程或長程防禦需求。

德國政府已撥出一筆1000億歐元（約新台幣3兆3600億元）的專款，未來幾年將用於重建國防部隊，其中50億歐元計畫用於防空，法國政府在2030年前投入的防空預算也跟德國相當。

軍工產業方面，歐洲的MBDA飛彈系統公司近幾個月已跟法國、義大利簽署價值20億歐元的合約，將供應兩國700枚紫苑防空飛彈（Aster）。

波蘭也將斥資22億歐元，來採購數百枚CAMM飛彈和44具發射器。

© 2023 AFP