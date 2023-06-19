以色列軍隊突襲約旦河西岸 3名巴人遇害

（法新社約旦河西岸哲寧19日電） 以色列軍隊今天在對約旦河西岸佔領區的突襲行動中從直升機上發射多枚飛彈，並殺害3名巴勒斯坦人。以軍宣稱，此舉是為追捕「通緝犯」。

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巴勒斯坦衛生部發布聲明說，「（以色列）佔領者對哲寧（Jenin）的入侵行動造成3名巴勒斯坦人死亡」，另外至少還有29人受傷。

根據聲明內容，3名罹難者分別為29歲、21歲和15歲。

以色列軍方則稱，部隊進入這個約旦河西岸北部城市逮捕多名「通緝犯」時，爆發「大規模交火」。

以軍在聲明中指出，巴勒斯坦方面「向部隊投擲大量爆炸裝置」後，多架「以色列國防軍（IDF）直升機向槍手開火，以協助部隊撤離」。

以國軍方還說，1輛軍用車輛在爆炸中受損。

一名不願透露姓名的巴勒斯坦情報官員告訴法新社，這是2002年巴勒斯坦第2次起義以來，以軍首次在哲寧的突襲中從飛機上發射飛彈。

以色列軍隊與巴勒斯坦好戰分子經常在哲寧發生衝突。1名法新社攝影記者證實，截至上午10時30分雙方仍在持續交戰。

哲寧省副省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）告訴法新社，以軍在凌晨4時左右發動突襲。

巴勒斯坦民政部長謝赫（Hussein al-Sheikh）說，「佔領軍（以色列部隊）正對巴勒斯坦人民發動一場激烈而公開的戰爭」。他呼籲巴勒斯坦領導人做出「空前決定」，但未進一步說明。

據法新社統計，自今年年初以來，至少有162名巴勒斯坦人、21名以色列人、1名烏克蘭人和1名義大利人在以巴衝突相關暴力事件中喪生。上述數字包括戰鬥人員和平民，在以色列方面，還包括3名阿拉伯少數民族成員。（譯者：施施/核稿：陳政一）

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