新全球金融公約峰會將於巴黎登場

（法新社巴黎19日電） 隨着一連串的危機使得已經負債纍纍的國家陷入困境，世界領導人將於本周齊聚巴黎，帶着雄心壯志，期待重新構想由氣候變遷塑造的新世代國際融資機制。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「新全球金融公約峰會」（Summit for a New Global Financial Pact）旨在建立一個「新共識」，以應對解決貧窮、減少溫室氣體排放、和保護大自然這些環環相扣的全球目標。

檯面上的想法從向運輸、化石燃料、或金融交易徵收稅款到貸款創新、以及對國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）和世界銀行（World Bank）的結構反思。

法國表示，為期2天的峰會於22日登場，將集結約50位國家元首和政府領導人，這更像是未來幾個月一連串大型經濟和氣候會議前的一個意見交流平台。

法國總統府16日特別表示，希望對運輸部門碳排放徵收國際稅的想法提供「政治動力」，以期在6月稍後登場的國際海事組織（International Maritime Organization, IMO）會議取得突破。

由於富裕國家氣候融資承諾信用破產，開發中國家正在尋求實質的進展。

位於氣候變遷影響前線、由58個會員國組成的「V20」集團曾表示，2030年之前必須完成重組全球金融體系，以與氣候目標保持一致。

「V20」集團財務顧問阿邁德（Sara Jane Ahmed）告訴法新社：「開始討論國際金融架構是件好事，但我們必須看到時間表，而目前還沒見到。」

阿邁德表示：「如果我們在2030年代才開始做這件事，代價將會昂貴許多，權衡也會更加困難。」

來到巴黎聲援這一理念的領導人包括肯亞總統魯托（William Ruto）、迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）、以及巴貝多總理莫特里（Mia Mottley），莫特里是改革的大力支持者，並將在22日於峰會開幕式上致詞。

其他與會者包括中國國務院總理李強、美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、和歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）。

彭安傑（Ajay Banga）預計也將出席，這是他接任世界銀行總裁後的首次國際會議，他承諾擁抱變革。

由於富裕國家的領導人較少出席，國際非營利組織「全球公民」（Global Citizen）副主席羅德爾 （Friederike Roder）表示，這場會議可能無法達成展現團結的期望。

羅德爾告訴法新社：「我們需要所有人一起參加。」她強調，改革需要主要經濟體的首肯。

© 2023 AFP