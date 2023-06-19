泰國選委會批准選舉結果 前進黨成為眾院最大黨

（法新社曼谷19日電） 泰國選舉委員會（Election Commission）今天確認了上個月的投票結果，親民主在野陣營在選舉中擊敗了由軍方支持、已治理泰國近10年的政黨。

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選舉委員會正式批准500席眾議院席次的投票結果，使得贏得151席的進步派前進黨（Move Forward Party, MFP）成為最大政黨。

前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）是成為總理的強力候選人，儘管他面臨可能使他喪失資格的調查。

選舉委員會正在調查約200件關於5月14日選舉進行方式的投訴。

選委會秘書長薩文（Sawaeng Boonmee）在一場記者會上表示：「我們決定宣布批准選舉結果，因為不是所有的投訴都能在60天內處理完畢。」

泰國法律規定，選舉結果需要在60天內得到批准，但選委會有1年可以調查投訴案件。

議會將在15天內召開會議並選出眾議院議長，何時選出新總理則沒有固定的時間表。

前進黨表示，已與包括第2大黨為泰黨（Pheu Thai）在內的其他7黨結盟，這將使他們在眾議院佔據多數席位。

但為了確保總理職位，皮塔需要在參眾兩院贏得多數支持，包括250席全由上任軍政府選出的參議院。

上周，皮塔遇到了最新挫折，選委會成立了一個特別委員會，調查他是否合乎競選公職資格。

調查涉及皮塔在一家目前已解散的媒體公司iTV持有股份的問題。根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選。如果被判有罪，他可能會被取消資格，並面臨最高10年有期徒刑。

皮塔表示他在父親過世後繼承了iTV股份，而iTV在2007年已停止運作。

由於選民拒絕了曾為陸軍總司令、於2014年發動政變後上台的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），前進黨和贏得141席的為泰黨在此次選舉佔據上風。

© 2023 AFP