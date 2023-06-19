澳洲國會通過法案 為原住民入憲賦權公投鋪路

（法新社雪梨19日電） 澳洲國會今天通過為原住民權利公投鋪路的法案，這場預計年底舉行的畫時代公投將決定憲法是否認可原住民，讓原民享有針對國家決策發聲的權利。

廣告 繼續瀏覽後續

參議院以52票對19票通過這項法案，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將在數周內決定公投日期，目前預料公投時間會落在10月至12月間。這將是澳洲自1999年舉行共和制公投以來的首場公投，當年修改為共和國體制的提案最終遭到否決。

這場公投將成為澳洲國家政治的重要時刻，有助定義身為澳洲人的意義，並重新定義原住民與白人的關係。

如果提案通過，在澳洲生活至少6萬年的澳洲原住民將首次獲得憲法承認，原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民也將取得憲法賦予的權利，就影響其自身事務的法律給予國會議員建言。

艾班尼斯表示：「今天，我們的國會已對舉辦公投說『好』。現在，澳洲人民將有機會對和解說『好』，對憲法承認原住民說『好』。」

民調顯示多數人支持所謂的「國會之聲」，但隨着辯論變得越來越有火藥味，支持率也在下滑。

澳洲原住民佔全國人口近2600萬人口的約3.2%，在大多數社經指標都低於全國平均值。他們過去遭英國殖民統治者邊緣化，直到1960年代才獲得投票權。

© 2023 AFP