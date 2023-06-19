睽違4年 巴黎航空展登場

（法新社巴黎19日電） 因疫情取消的巴黎航空展，睽違4年之後今天在巴黎近郊的勒布爾熱（Le Bourget）開幕，航太業者自新冠疫情中蘇醒，但仍須承受削減碳足跡的壓力。

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兩年一度的巴黎航空展（Paris Air Show）2021年因疫情被迫取消，組織者將今年的活動稱之為「恢復航展」。

在飛機製造商接到數百份訂單，航空公司也準備迎接今年接近創紀錄的乘客數量之際，航太業者蜂湧返回巴黎郊外的勒布爾熱（Le Bourget）機場。

俄羅斯在烏克蘭的戰爭也導致各國增加軍費開支，這可能會使航空國防企業受益。

約2500家公司排隊展示最新的飛機、無人機、直升機和飛行計程車原型，勒布爾熱更提供了一個論壇來宣布交易。

法國航太公會（GIFAS）負責人、空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）將這次航展形容為「動人美好的舊時光回歸」。

巴黎航空展的展場面積達12萬5000平方公尺（相當於18個足球場），預計在為期一周的活動中，可吸引約32萬名參觀者。

空中巴士和對手波音公司競爭激烈，爭相宣布高達數十億美元的飛機訂單。

在勒布爾熱舉行的巴黎航空展，連同在偶數年舉行的英國法恩堡（Farnborough）航空展，均是民用和國防工業的重要銷售活動。

這次巴黎航空展至少有158架飛機、直升機和無人機展出，從最新的長途商用噴射機，到美國最新的匿蹤戰鬥機F-35皆有。

美國將有425家廠商參展，這得益於俄羅斯入侵烏克蘭後，人們對軍事裝備重新產生興趣。航展還有其他46個國家的公司出席，但不包括受制裁的俄羅斯。

今年初才解除新冠國境限制的中國也將派代表參加。然而，中國並未展示其首款國產中程客機C919，該機型旨在與空中巴士A320neo和波音737 MAX競爭。

© 2023 AFP