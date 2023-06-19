聯合國將通過歷史性公海條約 保護海洋生態

（法新社紐約聯合國總部19日電） 聯合國今天將通過世界上第一個保護公海的國際條約，這項歷史性環境協議的目的在保護對人類至關重要的海洋生態系統。

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非政府組織「皮尤慈善信託基金會」（Pew Charitable Trusts）成員卡蘭 （Liz Karan）告訴法新社說：「這將是一項重大成就，我們3月已慶祝文本拍板定案。但在（條約）通過後，才真正替下一步鋪路。」

這項深具里程碑意義的公海條約（the High Seas Treaty）將建立一個法律架構，擴大環境保護範圍至佔全世界海洋面積6成以上的國際水域。

經過逾15年來的討論，包括4年的正式談判。聯合國成員國今年3月曆經最終階段馬拉松式協商，才敲定條約的文本

一群科學家在醫學雜誌「刺胳針」（Lancet）撰文指出：「健康的海洋，從沿海水域到偏遠公海、再到深海海床區域，都是人類健康、福祉和生存不可或缺的一部分。」

由於世界上有大片海洋位於個別國家專屬經濟區的管轄範圍之外，因此「公海」的保護任務需要國際通力合作。

「公海條約」的「公海」指的是所有國家都有權利捕魚、航行和做研究的國際海域，目前只有1%的公海受到保護。

各國政府去年12月在加拿大蒙特婁（Montreal）通過一項歷史性協議，同意在2030年前保護全球30%的陸地及海洋。對這個目標來說，公海條約至關重要。

非政府組織認為，聯合國大會通過條約後，需要60個會員國的批准方可生效，此一門檻應是可達成，因為早先推動公海條約的「雄心壯志聯盟」（High Ambition Coalition）就約有50個國家，其中包括歐盟國家、智利、墨西哥、印度和日本。

但聯合國有193個成員國，60國距離各國普遍採行這公約，還有一段路要走。

環保團體公海聯盟（High Seas Alliance）在社群平台推特（Twitter）發文呼籲：「（公海條約）通過後，迅速批准、生效實施，至關重要！」

© 2023 AFP