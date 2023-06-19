聯合國專員人權理事會致詞 抨擊數國扼殺公民社會

（法新社日內瓦19日電） 聯合國人權事務高級專員今天對數個國家試圖壓制人權捍衛者和其他公民社會成員，讓他們噤聲，包括與他辦公室合作的人，表達深切憂心。

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聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）表示：「我對於數個國家扼殺公民社會的作法極度關切。」

圖克在人權理事會新會期開幕致詞時，對於那些與聯合國合作、試圖為其國內侵權行為敲響警鐘的人們遭受攻擊，表達了格外的關切。

圖克未提及特定國家，但表示他的擔憂包含聯合國人權理事會47個會員國中一些國家的行為。

人權理事會成員中國，是一再被人權團體和非政府組織指控從事恫嚇和報復的國家之一。

圖克表示：「攻擊與聯合國合作的人，是一種尤為陰險的不合作手段，並可能在整個公民空間（civic space）產生寒蟬效應。」

他指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）過去13年發表了13篇關於恫嚇與報復的報告，其中包含在77個國家發生的700起案例或事件。

圖克說，2022年的報告「包含在42個國家發生事件的指控」，「其中12國為人權理事會成員國」。

然而，圖克警告，這份關於報復行為的年度報告，「所提供的尚不是整個情況的全貌」。

圖克表示：「當對於公民社會的恫嚇與壓迫如此強烈，以至於人們根本不敢冒險與國際機構合作，我們就不會收到關於報復行為的通報，因為沒有人敢與我們互動。」

聯合國人權理事會主席巴萊克（Vaclav Balek）上周告訴媒體記者，他最近處理了兩起涉及報復的案例，但未提供更多細節。

今天稍早，巴萊克告訴人權理事會成員國，他不會在為期4周的會期容忍這樣的行為。

巴萊克表示：「公民社會國家人權機構代表的積極參與，是人權理事會的基礎之一。」

巴萊克強調：「作為主席，我會持續追蹤所有曾與人權理事會、其機制和其程序合作過的個人或團體，遭到報復與恫嚇的指控。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）

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