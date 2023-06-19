聯合國欲送物資援助烏克蘭 控俄羅斯百般阻撓

（法新社紐約聯合國總部18日電） 烏克蘭東部受卡科夫卡水壩破損影響，聯合國因此欲運送人道救援物資過去救援，但該組織今天指控，稱行動遭俄羅斯不斷阻止。

廣告 繼續瀏覽後續

卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日潰堤，大水淹沒俄羅斯和烏克蘭所控制的赫松州（Kherson）大片地區，迫使數以千計居民逃離家園，也引發人們對環境災難的擔憂。

聯合國烏克蘭駐地協調員兼人道主義事務協調員布朗（Denise Brown）今天在聲明中說：「俄羅斯聯邦政府至今仍拒絕我們進入其臨時軍事控制區的請求。」

布朗說：「不論那些人身在何處，聯合國將繼續竭盡所能去接觸那些急需救命援助的人，當中也包括那些最近因水壩毀壞而受苦的人。」

她補充道：「我們敦促俄羅斯當局依照國際人道主義法規定的義務行事。」

在俄羅斯控制區的官員昨天宣布，卡科夫卡水壩事件造成的死亡人數已上升到29人；而烏克蘭方面則表示，其領土內的罹難人數上升到16人，且仍有31人失蹤。

烏克蘭指控俄羅斯炸毀這座位在第聶伯河（DniproRiver）上的水壩；俄國則稱是烏國朝水壩開火釀禍。

© 2023 AFP