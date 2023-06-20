印度錫克教分離運動分子在加拿大卑詩省遭槍殺身亡

（法新社渥太華19日電） 加拿大警方今天表示，一名印度錫克教運動人士在卑詩省遭槍殺身亡。死者生前被印度當局通緝，他主張錫克族應從印度旁遮普省（Punjab）獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan）。

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根據加拿大聯邦警察聲明，昨晚8時30分左右，在卑詩省薩里市（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）的停車場，發現一名「身上有明顯槍傷」的男子陳屍在自己的皮卡車中。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）說：「這名男子當場因傷死亡。」

警方最初未說明死者身分，後來才說，死者為45歲的尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），是這座寺廟的負責人，他主張建立一個名為「哈利斯坦」的錫克教國家。

警方後來的聲明說，公布尼賈爾的身分是「希望有助於調查」。

尼賈爾因涉嫌恐怖攻擊和共謀殺人而被印度當局通緝，據說他曾向加拿大媒體否認相關指控。

「加拿大世界錫克教組織」（World Sikh Organization of Canada）指稱，最近數月也有其他着名的哈利斯坦活動分子遭殺害或死因可疑，包括在英國的坎達（Avtar Singh Khanda），以及在巴基斯坦的潘加瓦（Paramjit Singh Panjwar）。

在印度旁遮普省，錫克教徒佔58%左右，印度教徒佔39%，當地1980年代和1990年代初期因哈利斯坦分離主義的暴力運動而動蕩不安，有數以千計人喪生。

如今，最擁護分離主義運動的人主要是旁遮普省僑民。

印度經常向加拿大等外國政府抱怨印度僑民中錫克教強硬派的活動，指稱這些人想再掀起叛亂。

今年3月，錫克教抗議人士在印度駐加拿大使館外聚集後，印度當局就在新德里（New Delhi）召見加拿大駐印度的高層使節。

© 2023 AFP