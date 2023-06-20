參加鐵達尼號探險行動後失聯 英富豪哈定熱愛冒險擁3項金氏紀錄

（法新社倫敦20日電） 探索「鐵達尼號」殘骸的潛水器失聯事件引發各界關注。英國航空大亨哈定（Hamish Harding）是潛水器上的5名乘客之一，他平常就熱愛探險，個人還擁有3項金氏世界紀錄。 法新社報導，現年58歲的哈定（Hamish Harding）是私人飛機公司Action Aviation創辦人。該公司在杜拜和倫敦斯坦斯特德機場（Stansted airport）都設有辦公室。

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在2004年成立Action Aviation之前，這位英國富商曾在印度班加羅爾（Bangalore）工作5年，擔任1間物流公司的總經理。

儘管富比世雜誌（Forbes Magazine）並未將哈定列入「億萬富豪俱樂部」，哈定顯然仍有足夠財力來支持其昂貴的探險嗜好。

一年前，他成為首個參加美國億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源（Blue Origin）公司第5次載人太空任務的英國人，進行太空旅行。

正如哈定在自己的Instagram上所寫，「我會抓住所有機會去旅行、打破世界紀錄和駕駛噴射機。」 熱愛冒險的哈定是3項金氏世界紀錄（Guinness World Records）保持人。2019年7月，他以46小時39分38秒完成飛越地球南北極逾4萬公里行程，創下環繞地球兩極最快紀錄。

2021年3月，他和另名探險家韋斯柯沃（Victor Vescovo）乘坐潛艇抵達馬里亞納海溝（Mariana Trench）最深處「挑戰者深淵」（Challenger Deep，距地表約1萬973公尺），他在此次為期12小時的水下任務最終締造2項世界紀錄，包括全海洋深度下停留的最長時間（4小時15分鐘），以及在此深度下行駛的最長距離（約4.5公里）。

上周末，哈定在Instagram發文，說他「終於可以自豪地宣布」自己將登上探索鐵達尼號殘骸的潛水器。

1912年4月，當時號稱不沉巨輪的鐵達尼號從英國南安普敦（Southampton）駛往紐約的處女航途中，在北大西洋撞冰山沉沒，船上2200多名乘客與船員中有超過1500人罹難。

© 2023 AFP