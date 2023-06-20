巴黎航展時隔4年回歸 首日空巴迎來史上最大訂單

（法新社法國布傑19日電） 因COVID-19疫情而中斷的巴黎航空展今年回歸，航展首日歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）就宣布迎來公司史上最大的民航機訂單。

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法新社報導，因疫情影響時隔4年登場的巴黎航展再度迎來人潮，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也出席開幕式。

航展主辦單位形容本屆為「復蘇航展」，在印度廉航「靛藍航空」（IndiGo）的500架飛機訂單下拉開序幕。兩年一度的巴黎航展在2021年因疫情而取消。

航展期間戰機和民航機會飛行表演，包含烏克蘭軍方官員在內的各國代表團身着制服或西裝筆挺與會，與馬克宏一同在看台觀賞。

今年巴黎航展因俄烏戰爭使國防裝備再成新亮點，此外航空業致力減少碳足跡也是焦點之一，馬克宏乘坐抵達現場的直升機也使用部分永續性飛航燃料。

巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）周邊交通大堵塞，證明大眾渴盼今年航展；飛機製造商迎接數百份訂單，航空公司今年也準備迎來接近最佳紀錄的旅客量。

俄烏戰爭促使各國增加軍費開支，可望嘉惠國防工業廠商。

俄羅斯今年被拒於航展之外，烏克蘭軍官在偌大展場四處參觀，一些人拍攝現場展出的飛彈裝備。

今年展場面積達12萬5000平方公尺，接近18個足球場，為期一周的航展預計吸引約32萬人次參觀。

參展廠商來自47個國家地區，其中美國就多達425家。

靛藍航空今天給空巴下的訂單，涵蓋A320家族的飛機，訂單金額達550億美元。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP