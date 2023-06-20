拜登兒子韓特涉逃稅和違法擁槍 與檢方達成認罪協議

（法新社華盛頓20日電） 檢方表示，美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）被控未繳交聯邦所得稅和非法擁有槍枝等罪名，他已經和司法部達成協議同意認罪。白宮表示，拜登夫婦對兒子表示支持。

廣告 繼續瀏覽後續

53歲的韓特．拜登與家鄉德拉瓦州聯邦檢方達成的這項認罪協議，尚須獲得聯邦法官同意，他不太可能面臨牢獄之災。

韓特．拜登的商業交易引發不少爭議，多年來受到共和黨國會議員抨擊。

白宮發言人山姆斯（Ian Sams）代表拜登夫婦就此事發表簡短聲明說：「總統和第一夫人都愛他們的兒子並支持他，他在持續重建自己的生活。我們對此沒有進一步評論。」

聯邦檢察官魏斯（David Weiss）說，韓特．拜登同意接受認罪協議，承認「兩項故意不支付聯邦所得稅的罪名」。

根據法庭文件，韓特．拜登2017和2018年收入都超過150萬美元，卻未準時報稅，因此這兩年都欠下超過10萬美元稅款。這兩項罪名可讓他最高各被判一年刑期，外加10萬美元或雙倍罰款。

魏斯說，韓特．拜登也面臨另一項罪名，即「管制藥物使用者或成癮者擁有槍械」。他曾承認過去苦於毒品問題。

© 2023 AFP