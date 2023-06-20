歐洲天盾計畫德國主導 法國持反對態度

（法新社巴黎19日電） 法國今天試圖在自家主辦的歐洲防長會議中，消除歐洲各國在聯合防空議題上的意見分歧。

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這場會議在巴黎航空展（Paris Air Show）期間舉行，由法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）主持，歐洲約20國國防部長及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）都將與會。

一名法國政府消息人士告訴法新社，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）最初不情願出席，但後來同意前來。

勒克努在巴黎航空展表示：「我們有2項職責：準備好協助烏克蘭並長期增援（北大西洋公約組織）東翼，（以及）重拾我們在冷戰期間熟悉但又重新變得重要的初衷。」

他還說：「我們必須跟上技術躍進、不同戰略聯盟及世界混亂不僅源自東方的事實。」

觀察人士普遍認為，這次會議是為了回應德國主導的「歐洲天空之盾」倡議（European Sky Shield Initiative），這項計畫自去年10月啟動，約16個北約國家和瑞典都預計採用德國、美國和以色列的裝備。

法國和波蘭一直抵制這項計畫，因為巴黎當局一心想推廣自家製造的中程防空飛彈。

這項計畫事關巨額合約，到了2030年，光是德國和法國就預計將斥資100億歐元（約新台幣3377億元）在防空設備上。

© 2023 AFP