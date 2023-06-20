福斯新聞採訪川普談機密文件處理

（法新社華盛頓19日電） 美國前總統川普面臨數十項不當處理機密文件的指控，他接受傾保守派的福斯新聞（Fox News）刁鑽的採訪時為自己辯護，稱當時因「太忙」而未將那些文件整理分類。

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聯邦調查局（FBI）去年8月搜索川普位於佛羅里達州的豪宅後，聯邦政府對川普提出37項指控，川普13日在邁阿密正式出庭受審。

司法部指控川普違反間諜法和其他法律，因為他在卸任時帶走機密文件，且未將它們移交國家檔案局（National Archives）。

現年77歲的川普現正爭取明年重返白宮寶座，他在今晚播出的訪談內容中向福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）表示，他於2021年1月離開白宮時，個人物品與政府文件混雜在一起。

「就我而言，我很快就把它們拿出來，但有人將它打包，後來我們就離開了。我的衣服在那裡面，還有各式各樣的個人物品，很多很多東西。」

川普聲稱「我完全有權擁有那些箱子」。

拜爾詢問川普，為何不在官員詢問時直接交出文件，川普說：「因為我有一些箱子，我想翻一下，把我的私人物品拿出來。我還不想把那些東西交出來。」

川普補充說：「正如各位所見，我很忙。」

司法部在起訴書中提到的證據，包括2021年7月某次會議的錄音，當時他與1名作家、1名出版商和2名員工會面，這些人都沒有美國安全許可。當時已不是總統的川普向他們展示他所謂的「保密」和「高度機密」文件。

根據起訴書內容，川普當時說，「這是保密資訊，我身為總統，本來大可解密」，但「現在不行了，你們懂的，不過這仍然要保密」。

當拜爾就這次會面逼問川普時，川普聲稱他向其他人展示的東西「並非文件」。

他表示「我有的是報紙文章，雜誌文章」。

「那是一大堆談論伊朗和其他事務的紙張和其它東西。有可能已被擱置，也可能沒有，但那不是一份文件。」

拜爾還逼問川普目前面臨的狀況，即原先作為他下屬的許多共和黨人，現在不是挑戰他，就是嚴厲批評他，其中包括巴爾（Bill Barr）。巴爾作為當時的司法部長，拒絕介入川普關於選舉舞弊的指控。

© 2023 AFP