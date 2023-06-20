與時間賽跑 美加搜救探險鐵達尼號失聯潛水器

（法新社波士頓19日電） 美國、加拿大海岸防衛隊今天與時間賽跑，急於搜救一艘載着5人潛入北大西洋深海探險知名沉船「鐵達尼號」殘骸的潛水器。

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這艘長6.5公尺的「泰坦」（Titan）型深潛載具是由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司運營，18日下潛約1小時45分後就與水面失聯。

截至19日晚間，密集海空搜救持續在麻州鱈角（Cape Cod）外海約1450公里、水深約3960公尺的區域進行。

美國海岸防衛隊表示，他們已在鱈角東部1450公里處展開全面搜索；加拿大海岸防衛隊也表示會派飛機和船隻到搜尋區域參與救援。

在波士頓督導搜救行動的美國海岸防衛隊少將毛格（John Mauger）告訴媒體：「在那片偏遠區域搜索是一項挑戰，但我們正部署所有可用資源，以確保能找到失聯潛水器並救出裡面的人。」

「我們用盡全力展開搜救，我們的人員都十分看重這次任務」。

對潛水器上的5人而言，能否獲救的關鍵是時間，因為泰坦潛水器的供氧約96小時。毛格19日下午表示，他認為艇上還有70多小時的氧氣存量。

這次潛水器上有知名英國億萬富豪兼飛行員哈定（Hamish Harding），他18日在Instagram發文「終於可以驕傲表示，我加入了海洋之門探險」。

58歲的哈定當時還說：「紐芬蘭（Newfoundland）正值40來氣候環境最嚴苛的冬天，這趟可能是2023年首次、也是唯一一次探索鐵達尼號的載人任務。」

毛格不願證實失蹤5人的身份。哈定則是在發文中提及潛水器上的人員里有幾位傳奇探險家，有些人從1980年代至今已參與鐵達尼號探險任務超過30次。

當時號稱不沉巨輪的鐵達尼號1912年4月從英國南安普敦（Southampton）駛往紐約的處女航途中，在北大西洋撞冰山沉沒，船上2200多名乘客與船員超過1500人罹難。目前鐵達尼號殘骸位於加拿大紐芬蘭（Newfoundland）外海約592公里、水深約3810公尺的海床。

倫敦大學學院（UCL）海洋工程學教授葛瑞格（Alistair Greig）表示，從目前新聞披露的消息推測，失聯潛水器恐面臨兩種下場。

他說若潛水器只是電子或通訊出問題，應能上浮到海面並漂浮，等候救援人員發現。

「另一種情況是潛水器壓力殼破損，若如此則極其不妙。」

© 2023 AFP