英保守黨對採訪年會媒體收費 外媒批評

（法新社倫敦20日電） 法新社等數百家外國媒體今天指控英國保守黨，對採訪其年度大會的記者收費，破壞新聞自由。

廣告 繼續瀏覽後續

首相蘇納克（Rishi Sunak）所屬的執政黨去年召開年會時首次對發放記者證收取費用，無視英國和外國各單位的抗議。

現在保守黨又再對10月曼徹斯特年會收取費用，目前為137英鎊（約新台幣5400元），8月1日將漲為880英鎊。

保守黨堅稱，收取的款項有助支付「數以千計」記者不出席產生的行政開銷。

但英國外籍記者協會（Foreign Press Association）表示，保守黨並未拿出這麼多記者缺席的證據。

「因此，我們呼籲保守黨大會主辦單位取消或退還費用，讓所有人都能免費地進行公平的報導。」

這封公開信由近300家媒體集團簽署，包括法新社、紐約時報、華盛頓郵報（Washington Post）、世界報（Le Monde）、印度人報（The Hindu）、讀賣新聞（Yomiuri Shimbun）、明鏡周刊（Der Spiegel）、雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）等，代表包括中國和俄羅斯等60多國媒體。

部分英國媒體去年也抱怨收取費用，但並未集體表達立場。

法新社聯繫保守黨總部，尚未獲得回覆。

採訪英國主要在野黨工黨則是7月28日前免費，此後至8月31日收費75英鎊，9月1日起收取95英鎊。

© 2023 AFP