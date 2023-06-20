蕭茲重申分散貿易風險 李強籲德中攜手拚經濟

（法新社柏林20日電） 德國總理蕭茲今天會見來訪的中國國務院總理李強，會後蕭茲重申德國分散貿易風險的方針，李強則呼籲兩國加強合作以提振全球經濟，並敦促柏林勿以去風險化作為疏遠中國藉口。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，這是李強上任後首趟出訪行程，凸顯北京對於改善中國與歐洲聯盟（EU）關係的重視。歐盟傳出對北京的批評聲浪愈來愈響亮。

德國與歐盟因仰賴俄羅斯天然氣及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間供應鏈中斷而受到傷害，此後便不斷加強擺脫對中國依賴的「去風險化」行動。

蕭茲（Olaf Scholz）在會談後的記者會上表示，德國正「致力於積極拓展與亞洲和其他地區的經濟關係」。

然而，李強在記者會上則強調「全球經濟復蘇缺乏成長動能」，「中國與德國作為有影響力的大國，更應該密切合作推動世界和平與發展」。

李強還說，投資人很重視去除風險，「但如果是以去風險之名，來對某些國家行脫鉤或差別對待措施之實...那就會違反市場規則及公平競爭環境原則」。

他並表示：「我想大多數德國產業界的朋友不會視中國為風險，也不會同意針對中國進行任何所謂去風險化行動。」

出口大國德國過去一直享有與中國的特殊關係。前總理梅克爾（Angela Merkel）執政時期，德國對中國採取務實做法，一方面使得中國成為德國出口商的重大市場，同時也讓德國在接納劉曉波之妻劉霞等中國重要異議人士之下，仍顯然不會遭受任何報復。

不過時至今日，德國政府在李強到訪前幾天發布的首份國家安全戰略報告當中，卻稱呼中國是「夥伴、競爭者和敵對體制」，還指責北京的行為違反德國利益、令國際安全「面臨愈來愈大壓力」，並且漠視人權。

© 2023 AFP