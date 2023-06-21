為中國執行獵狐行動 3人定罪

（法新社紐約20日電） 一位美國紐約退休警官和兩名中國公民因參與強行將美國居民遣返中國的「獵狐行動」（Operation Fox Hunt）計畫，今天遭到定罪。

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紐約東區檢察官在聲明中說，55歲的退休紐約警察麥馬洪（Michael McMahon）、66歲的朱勇（Yong Zhu, 譯音）、27歲的鄭聰穎（Zheng Congying, 譯音），在經過3星期審判後，被聯邦陪審團判定有罪。

退休後轉為私家偵探的麥馬洪遭控非法擔任中國代理人、共謀跨州跟蹤和進行跨州跟蹤等罪名，住在皇後區的朱勇被控同樣罪名；住在布魯克林的鄭聰穎遭控共謀跨州跟蹤和進行跨州跟蹤。

美國檢察官辦公室表示，麥馬洪和朱勇在中國官員指示下進行「騷擾、跟蹤和脅迫」美國居民返回中國。

這是中國在全球各地所謂「獵狐行動」的一部份。

麥馬洪面臨最高20年徒刑，朱勇25年，鄭聰穎10年。

美國政府近年來對居住在美國的中國人士遭跟監和騷擾進行調查，迄今已起訴數名中國人。

北京為這項行動辯護，稱這是反貪腐運動的一部份，並表示中國執法機構在國外遵循國際法。

© 2023 AFP