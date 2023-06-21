瑞士總統意外宣布 年底退出最高行政機關

（法新社伯恩21日電） 瑞士總統兼內政部長柏塞茲今天宣布，他將在年底退出政府。由於柏塞茲進入瑞士最高行政機關聯邦委員會（Federal Council）已達10多年，這項行動出乎外界意料。

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現年51歲的柏塞茲（Alain Berset）告訴瑞士聯邦委員會其餘6名委員，他計畫今年底退出委員會，並稱這是「離開的正確時機」。

在富裕的阿爾卑斯山國家瑞士，總統由聯邦委員會7名委員每年輪流擔任。柏塞茲在2012年進入委員會，目前是他第2度擔任總統，上次是在2018年。

柏塞茲今天在瑞士首都伯恩（Bern）匆忙召開的一場記者會上表示：「我今天上午告知國會議長及聯邦委員會其他委員，我計畫在本屆國會任期結束時離開聯邦委員會，也就是在今年底。」

柏塞茲說：「我感覺自己已經完成儘可能的事項。我已經付出一切。」

柏塞茲身為內政部長負責衛生事務，因此在瑞士處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上扮演重要角色。

此外，瑞士政府今年3月安排國家最大銀行瑞士銀行（UBS）在一個周末內緊急收購陷入困境的第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse），柏塞茲也在其中扮演關鍵角色。

瑞士將在10月22日舉行國會選舉，選出下議院「國民院」（National Council）和上議院「聯邦院」（Council of States）的新成員，聯邦院由瑞士各邦代表組成。

瑞士聯邦委員會的席位則鮮少開放競選，而是根據數十年來不成文協議由瑞士主要政黨瓜分。這項協議也被稱為「神奇公式」，通常不受國會權力更迭影響，而是反映瑞士民主的妥協精神特色。

© 2023 AFP