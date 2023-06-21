載5人潛水器失聯 負責人曾稱探訪鐵達尼號為行銷策略

（法新社華盛頓20日電） 探索鐵達尼號殘骸的潛水器失聯，負責這次探索任務的公司執行長拉許（Stockton Rush）是潛水器上的5名乘客之一，他過去受訪曾表示，探訪傳奇沉船鐵達尼號殘骸是行銷策略的一環。

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在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）一段影片中，拉許大力推崇這樣的短程探索，並反駁外界對於他的設備看似是東拼西湊的說法，不過他承認他的潛水器是以一具修改過的電玩控制器來操縱。

不過他堅稱，「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）潛水器的基本設計堅固牢靠且毫不馬虎的。

他承認，探訪傳奇沉船鐵達尼號殘骸是行銷策略的一環，因為他企圖壯大事業，並為潛水器研發新的創新發想。

他向史密森尼雜誌表示：「如果你要人們說說水下的東西，他們一定會說鯊魚、鯨魚和鐵達尼號。」

拉許也淡化了前往海洋深處的風險，說他比較擔心意外之事發生。

他曾在Podcast節目「無名科學」（Unsung Science）上表示：「我最擔心的是那些會阻止我到達水面的事，像是懸垂物、魚網和被纏住的危險。」

他還說，他也擔心乘客在前往鐵達尼號的途中可能會在冰凍的甲板上滑倒，或是被突然關上的門夾傷手。

拉許說：「對我來說這是危險的部分。不過，對多數人來說，可怕的地方在於下潛到壓力每平方英�及趿Γ�PSI）6000的地方。」

© 2023 AFP