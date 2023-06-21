鐵達尼號觀光潛水器失聯 5名乘客背景簡介

（法新社洛杉磯20日電） 用於載人探索知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸的一艘旅遊潛水器在北大西洋失聯，搜救團隊今天努力尋找潛水器上的5名乘客。

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失蹤者包括「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司的老闆、一名被稱為「鐵達尼先生」的法國潛水器駕駛者、一名英國億萬富豪兼飛行員和一名巴基斯坦知名商人和他兒子。以下為5名失蹤人員名單：

● 海洋之門探險執行長拉許

拉許（Stockton Rush）是海洋之門探險的執行長，這家公司成立於2009年，總部位於美國華盛頓州，經營旅遊潛水。

根據公司網站，拉許1981年僅19歲時已成為當時全球最年輕的噴射運輸機機師。1984年，拉許成為麥道公司（McDonnell Douglas）F-15戰鬥機計畫的飛行測試工程師。

但在過去20年，他投身於幾家與海洋相關的科技企業，包括生產小型高頻聲納系統的西雅圖BlueView Technologies。

● 法國駕駛員納若萊

綽號為「鐵達尼先生」的77歲法國駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）在法國海軍服役25年，曾在世界各地潛水，並公開說過他在世界海洋中最難進入水域探險的風險。

納若萊潛水探勘鐵達尼號殘骸超過30次，並監督約5500件物品的打撈任務，其中包括在洛杉磯展出的一塊重達20公噸的碎片。

● 英國航空大亨哈定

現年58歲的哈定（Hamish Harding）是英國航空大亨，熱愛探險活動。

他去年更搭乘亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源（Blue Origin）火箭上太空。

他是私人飛機公司Action Aviation創辦人。這家公司在杜拜和倫敦斯坦斯特德機場（Stansted airport）都設有辦公室。根據英國媒體報導，這位在阿拉伯聯合大公國定居的商人是名億萬富翁。

在2004年成立Action Aviation之前，這位英國富商曾在印度班加羅爾（Bangalore）工作5年，擔任1間物流公司的總經理。

熱愛冒險的哈定是3項金氏世界紀錄（Guinness World Records）保持人。2019年7月，他以46小時39分38秒完成飛越地球南北極逾4萬公里行程，創下環繞地球兩極最快飛行紀錄。

● 巴基斯坦富商父子

現年48歲的達武德（Shahzada Dawood）是總部設於喀拉蚩（Karachi）的Engro集團副董事長。他19歲的兒子蘇里曼．達武德（Suleman Dawood）是名大學生，兩人均擁有英國公民身分。

家族經營的控股集團Dawood Hercules在聲明中表示，達武德是個「慈愛的父親」，育有兩個孩子，他對「攝影，尤其是野生動物攝影，以及探索不同的自然棲息地」有濃厚的興趣。

Engro集團投資領域橫跨能源、農業、石化與電信，去年底公布營收為3500億盧比（約新台幣1318億元）。

達武德的父親胡笙・達武德（Hussain Dawood）經常登上巴基斯坦媒體的巴國富豪榜。（

© 2023 AFP