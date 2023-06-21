Fed主席：為抑制高通膨 恐須繼續升息

（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在今起連續2天前往國會發表聽證演說前表示，美國可能必須繼續升息，以抑制高通膨。

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聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）14日決議維持利率不變，這是聯準會在1年多來連續10度升息之後，首次按兵不動。

鮑爾在為聯邦眾議院金融服務委員會預先準備的講稿中表示：「近乎全體FOMC委員預期年底前某種持續升息是適當的。」

聯準會自2022年3月迄今累計調高基準放款利率5個百分點，從近乎零利率上調至5.0%至5.25%區間。

鮑爾今天表示，儘管（採取）這些積極的行動，通膨仍「遠高於」聯準會長久以來的目標2%。

鮑爾將出席國會發表聯準會半年度貨幣政策報告，在利率處於高檔和經濟成長減緩之際，提供決策者一個機會向聯準會最高官員提出疑問。

聯準會14日決議利率不變，同時發表最新經濟預測，並透露年底前可能必須再升息半個百分點（2碼）。

聯準會也上修2023年經濟成長預估，自3月預估的0.4%上修至1.0%。

聯準會表示，今年通膨預估中位數微幅調降至3.2%，未計食品和能源價格的核心通膨將攀升至3.9%。

© 2023 AFP