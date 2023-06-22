俄烏戰爭引中立論戰 愛爾蘭將進行國安辯論

（法新社都柏林22日電） 俄羅斯全面入侵烏克蘭後，愛爾蘭與歐洲盟國歧見漸增。愛爾蘭今天開始針對國際安全政策進行公開辯論，其中也將討論該國長期以來的軍事中立立場。

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面對俄國侵略烏克蘭的局面，原本不結盟的芬蘭及瑞典兩國都決定重新評估數十年來的中立立場，如今愛爾蘭也將就此徵詢民意。

愛爾蘭此次「公眾意見徵詢」今天從南部城市科克（Cork）開始，明天將在西海岸的加威（Galway）進行，隨後於26日及27日在首都都柏林結束。

關於愛爾蘭是否加入北大西洋組織公約（NATO）的辯論，不但激起人們的情緒，也可能改變二戰以來歷屆政府所遵循的路線。

愛爾蘭總統希金斯（Michael D. Higgins）上周譴責政府提出這個問題形同「玩火」。愛爾蘭總統的職位在政治上屬於禮儀性質的角色。

希金斯日前接受愛爾蘭報紙「周日商業郵報」（Sunday Business Post）採訪時表示，愛爾蘭在外交政策上正處於「最危險的時刻」，並稱愛爾蘭如今的立場「隨波逐流』。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）淡化這項論壇對中立問題討論的影響，他20日告訴愛爾蘭眾議院，這次公眾意見徵詢「沒有隱藏議程」，將處理範圍廣泛的國防問題。

瓦拉德卡告訴眾議院：「我們非常清楚我們的政策是什麼。我們不會加入北約或任何其他的軍事聯盟。我們將投資我國國防軍力。」

目前已有約1200人登記參加這場辯論，並提出300多份意見，屆時將聽取國際安全專家、公民社會和非政府組織成員的意見。

© 2023 AFP