法國深海機器人加入搜救大西洋失聯旅遊潛水器

（法新社巴黎22日電） 一艘法國研究船今天抵達「鐵達尼號」沈船殘骸附近，船上配備了能在深海搜索的無人機器人Victor 6000，將加入尋找失聯旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）的大型搜救行動。

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根據船舶動態網站MarineTraffic，「亞特蘭大號」（Atalante）研究船在格林威治標準時間8時後抵達鐵達尼號（Titanic）殘骸以南約2公里處，泰坦號的乘客5人據信只剩餘數個小時的氧氣。

MarineTraffic表示，截至格林威治標準時間9時，亞特蘭大號正以5節航速在北大西洋中向西移動。

營運亞特蘭大研究船的法國海洋開發研究院（IFREMER）稍早表示，這艘研究船20日緊急從法國出動後，將於今天格林威治標準時間8時抵達。

船上搭載了深海機器人Victor 6000，這是一種能夠下潛至水深6000公尺處的遙控潛水器（ROV）。

鐵達尼號殘骸位於水深約3800公尺處，因此特別難以到達。

泰坦號旅遊潛水器於18日上午往鐵達尼號沉船處下潛，2個小時後與海面支援船失去聯繫。

泰坦號潛水器搭載了英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）、海洋之門探險（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）和法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

根據泰坦號潛水器有可用96小時的氧氣存量，搜救人員預估，潛水器乘客可能會在今天將氧氣耗盡。

救援工作將焦點擺在18日晚間偵測到的水下聲響來源。

科研組織英國南極勘測（British Antarctic Survey）海洋專家拉特（Rob Larter）在一場記者會上表示，他認為深海機器人Victor 6000是水下救援的「主要希望」。

倫敦大學學院（University College London, UCL）海洋工程學教授葛瑞格（Alistair Greig）指出，深海機器人Victor 6000有兩隻機械臂，可以解開遭纏住的潛水器，或是附上一個能將它浮上水面的裝置。

深海機器人Victor 6000也配有強光，可以在如此深的海底照亮昏暗的環境。

不過專家也提醒，搜救人員需要相當準確地知道應該在哪裡尋找泰坦號，而情況目前似乎並非如此。

© 2023 AFP