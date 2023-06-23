不久前才認罪 拜登兒受邀出席白宮印度總理國宴

（法新社華盛頓22日電） 美國總統拜登今晚設國宴款待來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi），數天前才同意對數項聯邦罪名認罪的拜登兒子韓特（Hunter Biden）也獲邀參加這場尊榮的晚宴。

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根據白宮發布的名單，韓特與妻子柯恩（Melissa Cohen）、拜登與第一夫人吉兒（Jill）所生的女兒艾希禮（Ashley），以及去年在白宮舉行婚禮的拜登孫女娜歐蜜（Naomi），都在接近400人的獲邀賓客當中。

韓特是拜登首段婚姻唯一仍存活的子女。拜登的前妻與兩人的幼女1972年在同一場車禍中喪命，大兒子波伊（Beau）2015年因腦癌病逝。

韓特本周針對2項稅務相關聯邦起訴罪名認罪，並承認即使自己有服用毒品歷史仍非法持有槍枝，觸犯「管制藥物使用者或成癮者擁有槍械」罪名。韓特曾出書及公開大談與古柯礆毒癮的奮戰。他預定7月26日出庭。

美國檢方20日宣布韓特與司法部達成認罪協議後，拜登告訴媒體記者，他對兒子感到「非常驕傲」。

這場國宴還有不少印度裔美籍顯赫人士獲邀，包括Google母公司Alphabet的執行長皮查伊（Sundar Pichai）與微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。

其他貴賓包括蘋果公司（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）、印度裔好萊塢電影導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）及時裝設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）。

© 2023 AFP