俄羅斯涉侵犯烏國兒童權利 聯合國列入年度「恥辱名單」

（法新社紐約聯合國總部22日電） 俄羅斯軍隊及其傀儡武裝組織，因在侵烏戰爭中侵犯兒童權利，遭聯合國列入「恥辱名單」。

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根據記者今天看到的文件，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在一份年度報告中說，他對2022年烏克蘭發生大量嚴重侵犯兒童的情況感到震驚。

古特瑞斯在報告中表示：「俄軍及其附屬武裝組織大舉襲擊學校、醫院和受保護人員，造成大量兒童遇害和失能，我對此感到特別震驚。」 這份報告今天分發給聯合國安全理事會成員，將於下周公開。

報告指出，烏克蘭去年有477名兒童喪命，其中136人是俄軍與附屬組織所致，80人是由烏克蘭武裝部隊造成。

報告也提到，另有909名兒童失能，其中518人是俄軍和傀儡組織所傷，175人為烏克蘭軍隊所傷。

儘管人權組織一再要求，以色列仍未因與巴勒斯坦武裝分子衝突中對待兒童的方式而被列入「恥辱名單」。

古特瑞斯說，與前一份報告相比，去年「被以色列軍隊（包括空襲）殺害的兒童人數顯着減少」。

但他補充說，儘管如此，他仍非常關心以色列軍隊在衝突中造成的死亡與失能兒童人數，也關切在執法過程中使用實彈，以及始終未能針對侵犯權利追究責任等狀況。

© 2023 AFP