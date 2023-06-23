尚比亞負債纍纍 中國等債權國同意伸援重組債務

（法新社巴黎22日電） 官員今天表示，中國等債權國已經同意重組尚比亞的公共債務，為Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後第一個債務違約的非洲國家提供財務紓困。

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尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）在推特（Twitter）發文表示，尚比亞「已與官方債權人就債務處理達成協議」，並稱是「我們經濟走向復蘇與成長的重要里程碑」。

法新社報導，一名不願透露姓名的法國官員在一場峰會場邊證實有關尚比亞63億美元債務重組協議。這場峰會目的在改善國際金融體系，以更好方式處理氣候變遷和貧困問題。

非洲最大銅產國、人口近2000萬的尚比亞，因中國與西方債權人就債務談判出現分歧而陷僵，2020年發生186億美元外債違約。美國指責中國在尚比亞債務協議上拖延。

這位法國官員表示，協議涉及尚比亞與其他國家之間的雙邊債務，其中很大一部分41億美元是欠中國的債務。這名官員提到債權人之間的談判過程「困難」。

這場由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持、為期兩天的峰會中，中國總理李強與尚比亞總統希奇萊馬都出席會議。

尚比亞債務總額達328億美元，其中外債佔186億美元。

當中部分外債是欠國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）和多方開發銀行，這部分無法重組。

這位法國官員表示，至於尚比亞積欠私人債權人68億美元，這些私人債權人必須「努力去解決，和我們先前已做過的努力類似」。

國際貨幣基金4月報告指出，撒哈拉以南非洲地區（sub-Saharan Africa）的公共債務去年已達國內生產毛額（GDP）的56%，為2000年代初以來的最高水準，並說此地區的借貸成本高出已開發國家3倍。 （譯者：紀錦玲）

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