柬埔寨修法打擊流亡人士 大選不投票未來禁選公職

（法新社金邊23日電） 柬埔寨國會今天無異議通過一項修正法案，在下個月登場大選中沒有投票的人，未來將不準參與競選公職。此舉不僅衝擊流亡海外的反對派，也懲罰要以不投票杯葛大選的批評者。

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柬埔寨下個月將舉行大選，但最大的反對黨被以技術性因素取消參選資格，現任強人總理洪森（Hun Sen）所屬政黨幾乎無人反對。

多個人權團體譴責統治柬埔寨近40年的洪森，是在利用法律制度鎮壓任何與洪森政權作對的人。

柬埔寨國會今天表決一致通過修正法案。國會所有席次都由洪森率領的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）議員所把持。

柬埔寨內政部長蘇慶（Sar Kheng）表示，任何人「在無適當理由的情況下沒有投票…將連續4次不得競選公職」。但他並未詳述「適當的理由」涵蓋哪些原因。

他還指出：「此次修正案也將對擾亂和阻礙選民登記程序（及）選舉的個人祭出罰款與罰則。」

這次修法將嚴重影響諸多逃往海外的柬埔寨反對派領導人，他們聲稱受到出於政治動機的起訴罪名迫害。柬埔寨每5年舉行一次大選，且沒有海外投票機制。

© 2023 AFP