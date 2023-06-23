泰坦號潛水器失聯不久後 美軍聲音監測設備曾偵測到內爆聲響

（法新社華盛頓22日電） 「華爾街日報」今天報導，載着5人前往觀賞知名沉船鐵達尼號的潛水器泰坦號在北大西洋失聯後，美國海軍出動協尋，透過水下聲音監測設備檢測到泰坦號可能發生內爆。

廣告 繼續瀏覽後續

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），一位不願透露姓名的美國海軍高級官員表示，泰坦號（Titan）於18日失聯後不久，一個設計用來探測敵方潛艇的高度機密聲學監測系統，首次偵測到疑似泰坦號內爆的聲音。

這位官員告訴「華爾街日報」：「美國海軍對聲學數據進行分析，發現泰坦號潛水器在通訊中斷時運行的地方附近，出現與內爆或爆炸相符的異常現象。」

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）今天表示，他們在水深3800公尺處的鐵達尼號（Titanic）沉船所在地附近發現潛水器殘骸。

此消息讓為期4天的多國搜救行動畫下句點，官員告訴記者，分析報告顯示海床上發現的殘骸與潛水器壓力室的內爆相符。

安排這趟觀光行程的民間公司海洋之門探險（OceanGate Expeditions）表示，潛水器中的5人據信已死亡。

© 2023 AFP