烏克蘭水壩潰決後 赫松市居民返回殘破家園

（法新社赫松23日電） 烏克蘭南部的卡科夫卡水壩本月初潰堤，造成至少數十人喪命。烏國女子皮夫涅娃在災後返回赫松市被洪水摧殘的家，她無助地表示，「現在我一無所有了」。 位於俄羅斯控制區的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）在6日潰堤，洪水淹沒赫松州（Kherson）大片土地，迫使數以千計民眾逃難，並引發各界對於環境災難的擔憂。

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基輔當局指控俄國軍隊炸毀第聶伯河（Dnipro River）上的卡科夫卡水壩，俄方則指控是烏克蘭所為。

水壩潰堤之際，皮夫涅娃（Tetiana Pivneva）和她的2名孩子正在200公里外的敖德薩（Odesa）。她於這個星期返家，但依然不知道該如何處理家園被毀的狀況。

這位41歲的單親媽媽說：「無法用言語形容，我哭了好幾天。就算事發當時我人在這裡，也無能為力。水勢根本難以阻擋。」 由於大壩潰決，附近的第聶伯河水位上漲了數公尺。

在朋友的協助下，皮夫涅娃正在清理她的家，走在覆蓋地板的泥漿上。

皮夫涅娃嘆了口氣說：「這裡有2個行李箱，裡面裝着從敖德薩帶來的東西，還有2名孩子、1隻貓和1隻狗。我只剩這些了。」

一對退休夫婦伊戈爾（Igor）和娜塔莉亞（Natalia）也無視危險警告而回到赫松市的家中，以「試圖挽救還能拯救的東西」。

娜塔莉亞表示：「我們沒有力量可以重建房子，也沒有錢。我不知道我們該怎麼辦。」

這對夫婦正設法聯繫相關當局，以登記洪災受害者的身分，如此他們才能接受國家援助。

© 2023 AFP