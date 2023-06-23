鐵達尼號導演：從鐵達尼到泰坦 都是一堆警告都沒人聽

（法新社洛杉磯22日電） 潛水器「泰坦號」發生事故，5名乘客全數罹難。電影「鐵達尼號」導演兼深海探險家詹姆斯柯麥隆說，關於這具旅遊潛水器的許多安全警告均遭忽視。

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詹姆斯柯麥隆（James Cameron）表示，海洋勘探界一直擔心這具潛水器；他提到，這起事件與1912年遠洋客輪「鐵達尼號」沉沒造成約1500人死亡一事相似。

詹姆斯柯麥隆向美國廣播公司新聞網（ABC News）：「我為（此事）與鐵達尼號災難的相似之處感到震驚，鐵達尼號船長多次被警告注意船前有冰，卻仍在沒有月光的夜晚全速駛入冰域，導致許多人死亡。」

他認為鐵達尼號與泰坦號的悲劇十分相似，同樣都是警告沒人理睬，而且在同一地點發生，多國協力投入水下搜救，「這實在令人震驚…真的很超現實」。 美國海岸防衛隊今天證實，由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）營運的泰坦號，在海洋深處發生「災難性內部爆炸」，結束了一場舉世矚目的多國搜救行動。

詹姆斯柯麥隆2012年成為第一個駕駛自己設計和製造的潛水器獨自潛入深海的人。他表示，潛水器在壓力下內爆的風險始終是工程師的「首要考量」。

他說，自從進入深海探勘領域以來，「這是我們所有人的夢魘」，這個領域數十年來的安全紀錄都非常出色，但「圈內許多人都非常擔心這具潛水器」。

「深海潛水工程圈子裡的一些高階參與者甚至寫信給這家公司，說他們所做的事情過於實驗性，不能用來載客，需要獲得認證。」

詹姆斯柯麥隆還說，他認識其中一名罹難乘客，即法國海洋探險家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。「這個圈子非常小。我認識納若萊25年了。他以這種方式悲慘離世，我幾乎無法接受。」

他說：「我非常了解沉船地點…我實際算過，我在船上花的時間比船長當時還多。」

© 2023 AFP