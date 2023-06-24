泰坦潛水器悲劇 加拿大當局展開調查

（法新社渥太華23日電） 載有5人的泰坦號潛水器本周潛入深海探索知名沉船「鐵達尼號」時失聯，由於泰坦號的水面支援船是懸掛加拿大國旗的極地王子號，當局表示將對此次事件展開安全調查。

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由美國海洋之門探險（OceanGate Expeditions）公司營運的泰坦（Titan）潛水器18日下潛約1小時45分鐘後，即與水面失聯。

加拿大交通安全局（TSB）今天表示，加拿大籍貨船「極地王子號」（Polar Prince）上周末將泰坦號載運到海上，基於水面支援船船旗國身分，當局將對此次事故展開「安全調查」。

美國海岸防衛隊昨天證實，在距鐵達尼號（Titanic）沉船船艏約500公尺的海底發現潛水器殘骸，研判泰坦號在深海發生「災難性內爆」，艙內5人全數罹難。

為提升運輸安全性，加拿大交通安全局定期調查航空、鐵路、海上及管道事故，但不釐清責任歸屬，也不會判定民事或刑事責任。

加拿大交通安全局表示，已派調查小組前往事故現場以北約644公里的紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰斯市（St. John's），搜集資訊、進行採訪並評估事故發生情形。

加拿大交通安全局在聲明中指出：「未來幾天內，我們將與其他相關機構配合展開調查行動。」

© 2023 AFP