烏人憂俄發動核攻囤積碘片 基輔籲切勿恐慌

（法新社基輔23日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱俄羅斯計畫在遭佔領的札波羅熱核電廠發動輻射外泄事件後，基輔當局呼籲烏克蘭民眾不要恐慌或囤積碘片。

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澤倫斯基本周表示，佔領歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核廠的俄軍打算藉由策畫一場輻射外泄事件來發動「恐怖攻擊」。

克里姆林宮表示，烏方說法是謊言，但澤倫斯基的一番警告，讓許多烏克蘭民眾心生警惕，許多藥局的碘片需求也隨之激增。

烏克蘭衛生部昨天晚間表示：「閱讀並分享出去，但是切勿恐慌！不要隨敵人起舞。澤倫斯基總統沒有公布新的消息。」

「俄羅斯是一個恐怖主義國家，就像握有手榴彈的猴子一樣，你可以預期任何事情。」

烏克蘭衛生部在今天發表的另一份聲明中警告，不當服用碘片恐導致不良影響，甚至可能致命。

內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，當局正在監控情勢。

克利孟科在社群媒體上表示：「專家已經準備好面對各種情況。」

札波羅熱核電廠一旦發生事故，恐將放射性碘釋放到大氣中，增加罹患甲狀腺癌的風險，和1986年車諾比核災一樣。

碘片能預防放射性碘集中在甲狀腺，使其可以自然排出人體。

莫斯科全面入侵烏克蘭期間，人們對核電廠的恐懼一直存在，在提供札波羅熱核廠冷卻用水的大壩被摧毀後，恐懼更與日俱增。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天在俄國位於歐洲的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）會見俄羅斯國營核子企業（Rosatom）負責人，但雙方的討論並未宣告做出任何突破。

© 2023 AFP