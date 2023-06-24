瓦格納揚言推翻俄軍方高層 傳莫斯科強化維安措施

（法新社莫斯科24日電） 俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）揚言推翻軍方高層，傳出莫斯科當局已強化安全措施，關鍵設施「受到加強保護」。

廣告 繼續瀏覽後續

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，聯邦檢察總長向蒲亭通報，已啟動與企圖組織武裝叛亂有關的刑事案件。

俄國國營通訊社「塔斯社」（TASS）援引知情執法人士說法報導，在莫斯科，當局已強化安全措施，關鍵設施「受到加強保護」。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）呼籲瓦格納戰士「採取措施拘押」普里格津。

克里姆林宮表示，蒲亭正持續接收瓦格納集團與俄國國防部之間緊張情勢發展的最新情況。

在普里格津指控莫斯科當局用致命飛彈襲擊鎖定他的部隊後，事態出現非同尋常的發展。

俄國檢察總長表示，普里格津正因「武裝叛亂」接受調查。

聯邦安全局透過聲明表示：「普里格津的言行實際上是呼籲在俄羅斯聯邦領土上發動國內武裝衝突，並在對抗親法西斯烏克蘭軍方的俄羅斯軍人背上捅刀。」

俄羅斯國防部反駁普里格津聲稱部隊遭到攻擊的說法，稱這番說法「與事實不符」，是一種「挑釁」。

國防部隨後表示，烏軍正利用俄國內訌，準備在烏東熱點地區巴赫姆特（Bakhmut）附近發動襲擊。

© 2023 AFP