加州山區發現人類遺骸 與朱利安山德斯失蹤地吻合

（法新社華盛頓24日電） 地方當局表示，有健行者在美國加州的聖安東尼奧山發現人類遺骸，那個區域和英國電影演員朱利安山德斯5個月前失蹤的地方大致吻合。

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聖伯納地諾（San Bernardino）警長辦公室在聲明中表示，那副人類遺骸是今天早上被人在荒野中發現的。

聲明中補充道：「有健行民眾（在山的附近）發現那具人類遺骸，便通知豐塔納（Fontana）警局。 」

遺體被送到驗屍官那裡鑒定身份，預計下周會有結果。

因演出1985年電影「窗外有藍天」（A Room with a View）成名的朱利安山德斯（Julian Sands），1月在距洛杉磯市中心外不遠，3000公尺高的聖安東尼奧山（Mount San Antonio），也就是當地人稱鮑爾迪山（ Mount Baldy）的地方失蹤。

65歲的朱利安山德斯是經驗豐富的健行者，曾形容自己最幸福的時刻，是「在寒冷燦爛的早晨爬到接近山巔的地方」。

加州去年12月和今年1月遭連串的風暴襲擊，為包括聖安東尼奧山在內的山區帶來大雪。

聖伯納地諾郡警方當時表示，情況愈來愈危險，2017年到2022年間，就有8人在那裡喪生。

朱利安山德斯的兄弟在搜救任務展開兩周後說：「他還沒被宣布失蹤或推定為死亡，但我心裡知道他已經離世。」

© 2023 AFP