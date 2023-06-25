瓜地馬拉總統選舉恐進入2輪 有選民揚言投空白票

（法新社瓜地馬拉市25日電） 瓜地馬拉選民今天投票選總統，有些人希望新總統能解決瓜國貧困、暴力和腐敗問題，但寄予如此厚望的民眾人數卻是極少，民調顯示可能會在8月進入第2輪決選。

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法新社報導，兩名受歡迎的候選人在選舉法院中被裁決資格取消，其結果是前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）、聯合國外交官穆萊（Edmond Mulet）、獨裁者的女兒蘇瑞．李歐斯（Zury Rios）在22名候選人中領先群倫。民眾普遍認為法院的裁決有問題。

「自由新聞報」（Prensa Libre）的最新民調顯示，中左翼候選人、前第一夫人托瑞斯以21.3%的支持率領先；中間派職業外交官穆萊以13.4%的支持率居次。托瑞斯為已故左翼總統柯隆（Alvaro Colom）的前妻。

民調中位居第3的是右翼蘇瑞．李歐斯，其支持率為9.1%，她是前軍事強人李歐斯（Efrain Rios Montt）的女兒。

早前民調中受歡迎的兩位候選人畢內達（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），經最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal，TSE）宣布候選資格無效。兩人的支持者聲稱，此一裁決無異是將他們政治邊緣化。

目前的民意調查顯示，很有可能在第一輪投票中，沒有任何候選人能囊括勝出所需的50%門檻票數，因此可能在8月20日進入第2輪決選。

瓜地馬拉有約940萬名合格選民。根據「自由新聞報」民調顯示，對選舉法院不信任的選民比率很高，有超過1/10的受訪者表示，他們打算投下空白票以示抗議。 （譯者：紀錦玲）

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