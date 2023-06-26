保守派新民主黨大勝 希臘總理矢言做出重大改革

（法新社雅典25日電） 希臘全國選舉，保守派政黨新民主黨大勝，連任總理的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）矢言做出重大改革。

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在計票幾乎全部完成後，米佐塔基斯帶領的新民主黨（New Democracy）獲得超過40.5%的支持率，遙遙領先支持率不到18%、前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的激進左派聯盟（Syriza） 。

保守派的領先優勢達到近50年來最高峰，因為他們在希臘出現嚴重的債務危機後，幫助希臘恢復經濟健康，獲得選民對他們的肯定。

米佐塔基斯說：「人民讓我們拉開安全距離、獲絕對多數的支持，將迅速展開重大改革。」他補充道，自己對於新的任期有「雄心壯志」的目標，希望可以「改變」希臘。

55歲的米佐塔基斯畢業於美國哈佛大學，曾在全球管理顧問巨擘麥肯錫公司（McKinsey）擔任顧問，他帶領希臘這個歐盟會員國擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的影響，經濟連兩年出現強勁成長。1個月前的選舉中，他已經取得壓倒性勝利。

但因距離組成一黨政府還差5個席次，米佐塔基斯並不打算組聯合政府，因此要求980萬選民再次投票。

© 2023 AFP