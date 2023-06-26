分析人士指瓦格納兵變削弱蒲亭威望

（法新社巴黎25日電） 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變引發軒然大波，分析人士表示，那不但削弱俄國總統蒲亭的威望，還可能進一步影響俄烏戰爭的進程。

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瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）周末發動的兵變沒有成功，他們在朝莫斯科挺進之際，卻突然宣布撤軍。不過這對蒲亭（Vladimir Putin）的形象造成損傷，提振烏克蘭部隊的士氣，也引發一陣混亂。

這是長期在俄羅斯掌權的蒲亭所面臨的最大挑戰，也是他1999年上台以來最嚴重的一次安全危機。

但目前還不確定這樣的情況是否會直接轉化到戰場上，正如同外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）高級研究員李伊（Rob Lee）所指，瓦格納在烏克蘭戰場已不再發揮關鍵作用。

李伊在推特（Twitter）上寫道：「瓦格納部隊於5月底、6月初在烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的戰役中被取代。」巴赫姆特之役是俄烏戰爭中持續最久且最血腥的戰役。

「我不認為有任何瓦格納部隊目前在前線，或為了這次的行動從那裡撤走。」

他補充道：「瓦格納的目的是進攻，而非防禦，目前還不清楚他們將在烏克蘭的反攻中扮演什麼角色。」

今天從前線回來的烏克蘭士兵表示，瓦格納兵變並未明顯影響巴赫姆特周遭的戰鬥。

© 2023 AFP