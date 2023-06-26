德國檢方承認監聽環保人士電話

（法新社法蘭克福25日電） 德國檢方今天證實媒體報導，承認調查人員監聽環保團體「最後一代」（Last Generation）活動人士的電話，這起監聽事件引發了廣泛的憤怒。

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慕尼黑檢察官辦公室發言人表示，這次監聽是因懷疑該組織成員「成立或支持犯罪團體」所進行調查的一部分。

「最後一代」的成員曾為表達減碳訴求，將手黏在路面進而癱瘓交通。他們譴責竊聽行為，認為此舉「荒謬」。 檢察官辦公室發言人表示，該組織成員與媒體記者間的對話，屬於被監聽的電話內容。

發言人說，雖然記者本身並非監聽目標，但記者在「受監聽的電話號碼撥打時，會受到此措施影響。」

「南德日報」（Sueddeutsche）昨天首次披露這起監聽事件，並於報導中指出自去年10月起即已開始。根據報導，監控範圍包括電子郵件、語音郵件帳戶和記錄手機的「全球衛星定位」（GPS）數據。

對此消息，「最後一代」組織在推特（Twitter）發文表示：「我們抗議時都具名且露臉，計畫也公開，並願意承擔法律後果。儘管如此，巴伐利亞邦犯罪辦公室（LKA）仍記錄電話、電子郵件和活動概況。甚至發布新聞的電話也遭監聽。這太荒謬了！」

「最後一代」補充說，目前尚不清楚監聽是否仍在持續。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的執政黨社會民主黨（SPD）議員卡斯提魯奇（Lars Castellucci）表示，監聽「引發了有關比例原則的問題」。 極左翼的德國反對黨左派黨（Die Linke）國會黨團領袖巴契（Dietmar Bartsch）表示這種監聽「完全不當」。

作為刑事調查的一部分，警方上個月突襲幾名「最後一代」成員的住所，並查封2個銀行帳戶。儘管如此，活動人士仍誓言持續抗議。

© 2023 AFP