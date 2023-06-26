烏克蘭：南部反攻再傳捷報 收復頓內茨克州聚落

（法新社基輔26日電） 烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）今天表示，在南部的俄烏兩軍戰線上，烏國部隊又收復一座被俄軍佔據的聚落。

廣告 繼續瀏覽後續

馬里亞爾在她的通訊軟體Telegram帳號上貼文：「國軍部隊讓瑞夫諾皮爾（Rivnopil）重回我方掌控。讓我們繼續推進。」

頓內茨克州（Donetsk）有兩處鄉下社區都叫瑞夫諾皮爾，兩地都在俄烏交戰前線附近，一處在沃爾諾瓦哈（Volnovakha District），另一處在大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）。馬里亞爾並未說明烏軍收復的地方是哪一個瑞夫諾皮爾。

不過，根據烏軍先前三麵包抄大諾沃西爾卡的瑞夫諾皮爾，或許可以推斷馬里亞爾所稱收復之地就是這座瑞夫諾皮爾，而非另一地。

烏克蘭本月對佔領南部和東部共計1/5國土的俄軍發動反攻。

儘管烏克蘭開始部署更多西方供應的武器和戰車，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）仍坦言進展不若期望中的迅速。

但烏軍已在頓內茨克州大諾沃西爾卡南方的莫克里亞利河（Mokri Yaly River）河谷取得突破，收復瑞夫諾皮爾代表烏軍持續挺進。

俄軍16日證實雙方為了瑞夫諾皮爾交戰，當時距離烏克蘭正式發動夏季反攻剛過2周。

馬里亞爾稍早總結上周戰況時說，烏國部隊又收復17平方公里的失土，累計光復130平方公里的國土，其中面積最大的一塊位於布格列達爾（Vuhledar）以南，包括瑞夫諾皮爾在內。

© 2023 AFP