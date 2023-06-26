瓦格納結束兵變 蒲亭掌控權力受外界質疑

（法新社莫斯科25日電） 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動兵變後，雖與莫斯科達成協議，化解一場非同尋常的危機，但分析人士說，這起事件暴露了蒲亭的統治比先前所想更加脆弱。

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在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同意撤銷對瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的叛國罪指控，並讓他流亡白俄羅斯後，瓦格納集團今天已返回基地。

莫斯科今天仍維持安全措施，但警察人數明顯減少，一般民眾表示自己並不擔心，而普里格津的確切下落目前仍不明朗。

70歲的什梅列瓦（Ludmila Shmeleva）在莫斯科紅場告訴法新社：「當然，一開始我很震驚。我沒想到會這樣。」

她說：「我們正在打仗，正如蒲亭總統所說，還有內敵在背後捅你一刀。但我們在四處走動、放鬆，沒有感覺到任何危險。」

普里格津最後一次露面是在24日晚間，當時他乘坐一輛休旅車離開俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，引起當地民眾熱烈歡呼，有人隔着車窗與他握手。載有瓦格納傭兵的裝甲車，則跟在普里格津的車後面。

有報導指出，瓦格納傭兵一度逼進莫斯科約400公里處，而普里格津本人則聲稱「在24小時內，我們距離莫斯科200公里」。

蒲亭昨天譴責兵變是叛國罪，並矢言要懲罰主事者，並指責他們將俄羅斯推向內戰的邊緣。然而，當天稍晚，蒲亭接受白俄羅斯斡旋的一項協議，以避免莫斯科數十年來最嚴重的安全危機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統拜登則在下個月於立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會之前，今天通電話討論瓦格納兵變事件。

澤倫斯基在推特（Twitter）表示：「在國際秩序恢復之前，世界必須向俄羅斯施壓。」他也再度提到，在烏克蘭對俄羅斯展開反攻時使用遠程武器的可能性。

© 2023 AFP